Российский политик оценил потери РФ из-за агрессии против Украины

Россия из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе потеряла около 500 млрд долларов, сообщает УНИАН.

Об этом российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков, который уехал в Украину, заявил в интервью Deutsche Welle.

"Это порядок потерь 500 миллиардов долларов. Это то, что видно. Отток капитала, потери инвестиций. Это санкции против различных предприятий, которые недополучили прибыли (...) А самое главное, что Россия, по сути, оказалась в глобальной изоляции" , - подчеркнул он.

По словам Гудкова, восстанавливаться после этого России придется в течение десятилетий. За это время потери, к которым привела агрессивная политика в отношении Украины, возрастут еще, минимум, в два-три раза, считает он. Гудков также отметил, что обычные россияне испытывают эти потери на себе.