Российский политик оценил потери РФ из-за агрессии против Украины
Россия из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе потеряла около 500 млрд долларов, сообщает УНИАН.
Об этом российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков, который уехал в Украину, заявил в интервью Deutsche Welle.
"Это порядок потерь 500 миллиардов долларов. Это то, что видно. Отток капитала, потери инвестиций. Это санкции против различных предприятий, которые недополучили прибыли (...) А самое главное, что Россия, по сути, оказалась в глобальной изоляции", - подчеркнул он.
По словам Гудкова, восстанавливаться после этого России придется в течение десятилетий. За это время потери, к которым привела агрессивная политика в отношении Украины, возрастут еще, минимум, в два-три раза, считает он. Гудков также отметил, что обычные россияне испытывают эти потери на себе.
"Я думаю, 30% доходов потеряли за эти семь лет. Это, конечно, и Крым, и та политика, которую Путин проводит, потому что реформ нет никаких", - отметил он.