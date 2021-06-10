В Перу погибли 17 человек при крушении автобуса

По меньшей мере 17 человек погибли и шестеро пострадали в результате ДТП с автобусом в регионе Ла-Либертадв Перу. Транспортное средство упало в пропасть глубиной 200 метров, передает RPP, сообщает Лента.Ру.

Автобус компании Tours Rosita направлялся из Трухильо в Патаз и упал в пропасть глубиной 200 метров. В салоне находились 33 пассажира, включая детей. Пострадавших отвезли в больницы, спасатели ведут поиски пропавших.

Региональный менеджер по транспорту Эдит Чуко предположил, что авария произошла из-за плохого состояния дорог в районе. Он добавил, что сейчас на месте происшествия полиция проводит расследование.