В Японии на помощника капитана российского судна завели дело

На третьего помощника капитана российского траулера «Амур» Павла Добрянского в Японии завели уголовное дело после столкновения со шхуной, сообщает Лента.Ру.

Об этом передает генконсульство России в Саппоро.

"Вчера вечером прокуратура нам сообщила, что уголовное дело было возбуждено. В течение 20 дней будет идти следствие" , — рассказали в представительстве.

Дело заведено по статьям статьям 129 («Халатность») и 211 («Ненадлежащее управление судном») Уголовного кодекса Японии.

Первая статья предполагает наказание до трех лет лишения свободы или штраф до 500 тысяч иен (330 тысяч рублей). Вторая — до семи лет лишения свободы или штраф не более миллиона иен (568 тысяч рублей).