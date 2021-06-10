Кипр снимает комендантский час и открывает ночные клубы

Существенные ослабления карантинного режима вводятся с четверга в Республике Кипр, в том числе отменяется комендантский час. Такое решение еще 27 мая принял кабинет министров островного государства, сообщает ТАСС.

Комендантский час на Кипре действовал беспрерывно в течение семи месяцев, с ноября 2020 года. В конце весны время его действия стало существенно сокращаться, а в последние 12 дней он распространялся лишь на период с часа ночи до пяти часов утра.

С 10 июня на острове снимается 50-процентный лимит на физическое присутствие сотрудников в офисах частных компаний. Кроме того, в стране с этого дня впервые за последние 15 месяцев, то есть с самого начала пандемии коронавируса, для посетителей откроются ночные клубы.

Войти в эти клубы можно будет только по предъявлении так называемого SafePass - специального пропуска, который указывает на то, что вы не являетесь распространителем коронавирусной инфекции.

Роль такого пропуска пока выполняют свидетельство об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, пройденного за последние 72 часа, а также документы, подтверждающие либо наличие прививки хотя бы одной дозой вакцины не позднее трех недель назад, либо факт заболевания ковидом в течение последних шести месяцев, что создает вероятность наличия антител.