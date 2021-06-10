Маас заверил, что у Германии остается четкая позиция по "СП-2"

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заверил, что ФРГ имеет четкую и неизменную позицию относительно проекта «Северный поток-2, сообщает УНИАН.

Об этом он заявил во время совместного брифинга с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Берлине.

"Канцлер Ангела Меркель об этом уже говорила президенту Путину несколько лет тому назад: завершение «Северного потока-2» привязано к тому, чтобы транзит газа и в дальнейшем проходил через украинскую территорию. Это причина того, почему мы вложили много усилий, чтобы подписать в конце 2019 года соглашение о продолжении транзита" , - отметил он.

Маас подчеркнул, что позиция Меркель и немецкого правительства по этому вопросу является четкой и неизменной с тех пор.