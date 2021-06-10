Маас заверил, что у Германии остается четкая позиция по "СП-2"
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заверил, что ФРГ имеет четкую и неизменную позицию относительно проекта «Северный поток-2, сообщает УНИАН.
Об этом он заявил во время совместного брифинга с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Берлине.
"Канцлер Ангела Меркель об этом уже говорила президенту Путину несколько лет тому назад: завершение «Северного потока-2» привязано к тому, чтобы транзит газа и в дальнейшем проходил через украинскую территорию. Это причина того, почему мы вложили много усилий, чтобы подписать в конце 2019 года соглашение о продолжении транзита", - отметил он.
Маас подчеркнул, что позиция Меркель и немецкого правительства по этому вопросу является четкой и неизменной с тех пор.
"Мы будем и в дальнейшем говорить России, что она останется неизменной", - подчеркнул глава МИД Германии.