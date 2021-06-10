Киевские власти поделились планами насчет усадьбы Мурашко

Городские власти нашли способ спасти здание 19 века на улице Малая Житомирская, 12-а, б, 14-а, б (усадьба Мурашко) в Киеве. Ее последнего жителя - отселят, а в самом здании создадут городской культурный центр, сообщает Корреспондент.

Такими планами поделились в Департаменте культуры КГГА.

"Учитывая большой вклад семьи Мурашко предлагается на территории "Усадьбы Мурашко" создать Городской культурный центр, который будет нацелен на развитие творчества и приобретения практик первоначального художественного образования у детей, молодежи и взрослых" , - сообщила руководитель департамента Яна Баринова.

По ее словам, проектом предусмотрено отселение последнего жителя, проведение противоаварийных работ в здании, создание рабочей группы для разработки окончательного проекта, утверждение и реализация проекта "в стекле и бетоне".

В трехэтажном доме планируют разместить Музей семьи Мурашко, а также творческие студии для детей и взрослых. В доме № 12 - создать Городскую культурную резиденцию для художников и писателей, представители творческих профессий с кафе на первом этаже.

Киевские власти решили присвоить последнему жителю полуразрушенной усадьбы Мурашко - Александру Глухову звание почетного гражданина Киева. При этом не указывается, куда планируют отселить Глухова, который долгое время защищал усадьбу от разрушения.