В Британии подметили раздраженность политиков ЕС из-за Байдена

Президент США Джозеф Байден привел в бешенство некоторых политиков Евросоюза тем, что не поставил объединение в известность о планах провести саммит с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает Лента.Ру.

Об этом написал журналист издания Express Кэллум Хор (Callum Hoare).﻿ Автор статьи отметил, что вскоре американский лидер отправляется в свою первую с момента вступления в должность поездку по странам Европы. Лидеры разных государств говорят, что счастливы его визиту, однако на самом деле политики имеют разные мнения на этот счет, пишет Хор.

В публикации приводятся также слова чиновника о том, что США не уведомили Брюссель о намерении провести встречу Байдена и Путина. Кроме того, добавил журналист, президент США все еще не назначил посла в Евросоюзе. Исходя из этого, у ряда стран появилось ощущение, что ЕС необходимо показать стратегическую независимость от НАТО.