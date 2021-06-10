10 июня 2021 - какой сегодня праздник, приметы и запреты

В этот день в мире отмечаются Всемирный день мороженого, День рождения шариковой ручки, Всемирный день ремесленничества, Всемирный день модерна, Международный день геральдики, сообщает УНИАН.

В США - День сообщества анонимных алкоголиков, День чая со льдом, День яичного рулета, День трав и специй, День коктейля «Черная корова», в Японии - День часов, на Гаити - День детей, в Кыргызстане - День всенародного поминовения, в Молдове - День пограничника, в Конго - День примирения, в Португалии - День Португалии, Камоэнса и португальских сообществ, в Италии - День военно-морских сил, в Иордании - День армии и Арабского Возрождения.

Памятные даты 10 июня, годовщины и события

В 1610 году первые голландские поселенцы прибыли на остров Манхэттен в Северной Америке.

В 1652 году был открыт первый монетный двор в Америке.

В 1793 году в Париже был создан первый в мире публичный зоопарк.

В 1809 году Папа Римский Пий VII отлучил Наполеона Бонапарта от церкви.

В 1886 году консилиум врачей признал короля Людвига II Баварского сумасшедшим.

В 1909 году впервые в мире был использован сигнал SOS.

В 1909 году была основана Канберра - столица Австралии.

В 1911 году королева Нидерландов Вильгельмина открыла в Амстердаме новый музей - Дом Рембрандта. Дом, в котором художник прожил двадцать лет после женитьбы на Саскии и где он создал такие шедевры, как «Ночной дозор», к началу XX века пришел в полный упадок. Потребовались четыре года усилий реставраторов, чтобы восстановить строение и создать в нем музей одного из самых великих в мировой истории живописцев.

В 1919 году официально были созданы мастерские Латвийского департамента почт и телеграфа с пятью работниками. В 1932 году на их базе был образован завод VEF.

В 2003 году с мыса Канаверал была запущена ракета-носитель с марсоходом «Spirit» на борту.

В 2010 году транспортным самолетом Ан-225 «Мрия» был перевезен самый длинный груз в истории воздушных транспортировок - две лопасти ветряка длиной 42,1 м каждая. Самолет «Мрия» разработки на то время ОКБ им. О.К.Антонова. Самый большой и грузоподъемный самолет в мире за всю историю авиации был спроектирован и построен в единственном экземпляре в 1984−88 годах. Первый полет был совершен 21 декабря 1988 года. Изначально были заложены две машины, в настоящее время только один экземпляр находится в летном состоянии и эксплуатируется украинской компанией Antonov Airlines. Второй экземпляр так и не был достроен. В августе 2009 года Ан-225 был занесен в Книгу рекордов Гиннесса за перевозку самого большого в истории авиации моногруза общим весом 187,6 тонны. «Мрии» принадлежит и абсолютный рекорд грузоподъемности - 253,8 тонны. В общей сложности данный самолет - обладатель около 250 мировых рекордов.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 10 июня чтит память преподобного Никиты Халкидонского, епископа. В народе день назвали Никита Гусятник, или Полудница (считалось, что в этот день появлялись полуденные духи, их остерегались). А святого Никиту считали «охранником» гусей. Отсюда и название «Гусятник».

Что сегодня нельзя делать

Нельзя работать в огороде и на поле, но и спать долго не рекомендуется. Хозяину всегда есть, чем заняться.

Приметы на 10 июня

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- много муравьев - к хорошей продолжительной погоде;

- радуга после дождя быстро исчезает - к долгой ясной погоде, продолжительно держится на небе - к непогоде.