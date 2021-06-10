Заробитчан зовут в Чехию: кому заплатят 90 тыс. в месяц
В Чехии открыли тысячи вакансий для украинских заробитчан. Чаще всего заработок предлагают на несколько месяцев, а спросом пользуются электрики, сварщики и водители, сообщает Обозреватель.
Размер зарплаты доходит до 90 тыс. грн. Это следует из данных статики кадрового портала work.ua. К примеру, сварщику (MIG, MAG, TIG) в Чехи готовы заплатить от 80 до 90 тыс. грн. Пожелания к кандидату:
- виза или паспорт ЕС
- возраст: от 22 до 60 лет
- опыт работы сварщиком от 3-х лет
- работа полуавтоматической сваркой (опыт от двух лет)
- обязательное наличие аттестации (сертификат или диплом сварщика)
Электрик в Чехии может зарабатывать 75-85 тыс. грн. На работу берут украинцев возрастом до 55 лет. Среди требований:
- опыт работы от 2 лет;
- допуск не ниже 3-го.
- загранпаспорт.
Водитель категории СЕ в Чехии может зарабатывать до 73 тыс.
"Все процессы соответствуют действующим трудовым, санитарно-гигиеническим, безопасным и экологическим нормам, которые определены законодательством Чешской Республики и ЕС", – говорится в объявлении.