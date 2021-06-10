С Вознесением Господним: Красивые открытки и поздравления, суть праздника
Сегодня, 10 июня, отмечается Вознесение Господне. Этот великий праздник выпадает на 40-й день после Пасхи. Согласно преданию, в этот день дух Иисуса Христа переместился с земли на небо, сообщает Страна.ua.
Далее читайте об истории и традициях Вознесения, как его провести, что можно и нельзя делать. Также для православных христиан красивые открытки, стихи и поздравления.
Вознесение 2021 - история праздника кратко
Вознесение Господне - один из главных двенадцати праздников в году, который еще называют двунадесятым. Он переходящий - отмечается в разные даты, то всегда на сороковой день после Воскресения Христова.
Суть Вознесения детально описана в Евангелие и Деяниях святых апостолов. Согласно им, после казни Иисус воскрес из мертвых, после чего являлся к своим ученикам. Именно в этот день Иисус собрал апостолов, благословил их, а потом вознесся на небо и скрылся в облаках. Затем два ангела принесли весть о том, что пройдет время и Спаситель снова вернется на Землю в зримом облике.
История праздника ложится в основу народных обычаев. Люди считают, что дух их умерших родственников до 40-го находится с ними на земле. После чего отправляется на небеса. Потому могилу усопшего посещают близкие, проводится поминальный обед. Семья верит, что через некоторое время душа перевоплотится в младенце, который через некоторое время появится на свет.
Открытки и поздравления с Вознесением 2021 года
Вознесся Божий Сын на небо,
Он смерти дар преодолел
И от грехов людей очистил
Господь народ простить сумел!
С Вознесением Господним!
Пусть в семье любовь царит,
Процветание рядом бродит,
Манит нежность, как магнит.
Пускай Воснесение Господне
Подарит души очищение,
Чтоб на сердце стало спокойней,
Совершите богослужение!
Закончилось служение Христа,
В последний раз себя живым явил,
Апостолов своих благословил,
И Бог его на небеса вознёс.
В Великий день Господня Вознесения!
Мы всей душою верим в чудеса,
У Бога просим мы защиты и спасения.
И о прощении молим небеса.