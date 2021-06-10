Американцы раскритиковали туннели Илона Маска

Открытый компанией Илона Маска The Boring Company четырехкилометровый скоростной туннель в Лас-Вегасе раскритиковали американские транспортные эксперты, сообщает Корреспондент.

Так, по мнению специалистов, подземная артерия не позволит решить проблемы с городскими пробками. Во время тестирования туннеля в Лас-Вегасе автомобилисты возмущались, что не могли нормально разгоняться и постоянно подпирали друг друга, пишет NBC News.

"Вместо обещанных 200 км/ч они ехали 40-60 км/ч. Таким образом, они проехали весь путь - более километра - в три раза медленнее, чем было обещано. По плану, этот тоннель должен был превратить 40-минутную прогулку в двухминутную поездку" , - отмечает СМИ.

При этом, как акцентирует телеканал, туннели Маска, по заявлению The Boring Company, предназначены для электромобилей Tesla, некоторые модели которых развивают скорость до 320 километров в час.

Эксперты скептически отнеслись к новому туннелю из-за его низкой пропускной способности и больших затрат на возведение.