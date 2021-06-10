Курс валют НБУ на 10 июня
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 10 июня 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 9 июня, упал на 9 коп до 27.09 за 1 доллар.
Курс евро упал на 9 коп до 33.02 за 1 евро.
Рубль не изменился, и его курс составил 3.75 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 9 июня 2021 года.
Фунт стерлингов подешевел на 10 коп до 38.36 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 8 коп до 30.26 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый не изменился, и его курс составил 7.41 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 9 июня 2021 года.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.090600
|EUR
|Евро
|33.024800
|RUB
|Рубль
|0.375480
|GBP
|Фунт стерлингов
|38.358900
|CHF
|Швейцарский франк
|30.260400
|PLN
|Польский злотый
|7.411100