В Пентагоне утвердили директиву по противостоянию Китаю
Министр обороны США Ллойд Остин выпустил внутреннюю директиву, касающуюся стратегии и задач в области противостояния Китаю, который Соединенные Штаты считают своим главным стратегическим соперником, сообщает Интерфакс-Украина.
Об этом информируют западные СМИ.
"Теперь министерство должно приступить к работе", - сказал Остин, представляя директиву чиновника Пентагона.
Он отметил:
"Инициативы, которые я представляю сегодня, связаны с более широким подходом правительства США к Китаю и помогут разработать стратегию национальной обороны".
Также сказал, что новые инструкции
"расширят возможности министерства по активизации действий по созданию сети союзников и партнеров, усилению подготовки и ускорению разработки новых оперативных концепций".
По словам представителя Минобороны, рабочая группа выявила "разрыв между словами и действиями".