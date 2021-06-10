В Пентагоне утвердили директиву по противостоянию Китаю

Министр обороны США Ллойд Остин выпустил внутреннюю директиву, касающуюся стратегии и задач в области противостояния Китаю, который Соединенные Штаты считают своим главным стратегическим соперником, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом информируют западные СМИ.

"Теперь министерство должно приступить к работе" , - сказал Остин, представляя директиву чиновника Пентагона.

Он отметил: "Инициативы, которые я представляю сегодня, связаны с более широким подходом правительства США к Китаю и помогут разработать стратегию национальной обороны" .

Также сказал, что новые инструкции "расширят возможности министерства по активизации действий по созданию сети союзников и партнеров, усилению подготовки и ускорению разработки новых оперативных концепций" .

По словам представителя Минобороны, рабочая группа выявила "разрыв между словами и действиями".