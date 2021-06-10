Сколько потеряет Украина от остановки транзита газа из РФ

Сколько потеряет Украина от остановки транзита газа из РФ

Украина посчитала, сколько потеряет от остановки транзита газа из России. Это не менее 1,5 млрд долларов в год, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявила директор по взаимодействию с госорганами и международными организациями Оператора ГТС Ольга Белькова, говорится в материале "Давят на газ. Как Россия достраивает "Северный поток - 2" и на что надеется Украина".

Отметим, в России заявили, что "Северный поток-2" планируют достроить в этом году.

"Прямые убытки для украинской ГТС в случае отсутствия транзита составят не менее 1,5 млрд долларов в год. Но больше волнует, что в случае введения в эксплуатацию "Северного потока - 2" другая сторона захочет избавиться "конкурента", - сказала Белькова.

На данный момент "Газпром" поставляет газ в Европу через Украину по условиям транзитного контракта, который действует до 2024 года.

Новости

analytics