Стоимость услуг поставщика "последней надежды" взлетит на 70%

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) утвердила тариф на услуги поставщика "последней надежды" на рынке электроэнергии в третьем квартале этого года в размере 613,16 грн/МВт∙год (без учета НДС). Об этом свидетельствует постановление регулятора от 9 июня, сообщает UBR.

В итоге тариф увеличится на 70% по сравнению с предыдущим кварталом – с 360,62 грн/МВт∙год.

Согласно законодательству, цена на услуги поставщика "последней надежды" определяется по результатам конкурса. Если же он не состоялся, то тариф устанавливает НКРЭКУ.

Так, регулятор рассчитывает стоимость на основании данных о фактических ценах на рынке "на сутки вперед" за первые два месяца базового периода, которые определяет ГП "Оператор рынка".

Функцию поставщика "последней надежды" на рынке электроэнергии с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года выполняет Госпредприятие внешнеэкономической деятельности "Укринтерэнерго", которое Кабмин определил на внеконкурсной основе.

В январе-апреле этого года "Укринтерэнерго" поставило своим потребителям электроэнергии почти на 1,497 млрд грн. При этом расчеты по этим объемам составили 367,1 млн грн, или 24,5%. По состоянию на 1 мая клиенты задолжали перед ППН 3,53 млрд грн.