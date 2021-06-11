Простой рецепт пирога с клубникой

Простой рецепт пирога с клубникой

Сезон клубники в разгаре и нужно успеть максимально ней насладиться. Чтобы сполна воспользоваться сезоном этой ягоды, экспериментируйте и применяйте ее в разных проявлениях. Всего 40 минут – и красивый ароматный пирог у вас на столе. Рецепт которого – ниже, сообщает Сегодня.

Пирог с клубникой на кефире – рецепт

Ингредиенты для теста:

  • Мука пшеничная – 250 г
  • Масло сливочное (растопить) – 50 г
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сахар – 100 г
  • Кефир – 120 мл
  • Соль – щепотка
  • Разрыхлитель – 10 г
  • Клубника – 150 г

Способ приготовления:

  1. Взбить яйца с сахаром, добавить растопленное сливочное масло и хорошо перемешать, затем – кефир и снова перемешать.
  2. Добавить соль, муку и разрыхлитель и перемешать до однородной массы.
  3. Смазать форму сливочным маслом, выложить тесто и сверху, немного внутрь тесто, положить клубнику.
  4. Выпекать при 200 градусах 40-45 минут. Украсить клубникой и сахарной пудрой.

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