Простой рецепт пирога с клубникой

Сезон клубники в разгаре и нужно успеть максимально ней насладиться. Чтобы сполна воспользоваться сезоном этой ягоды, экспериментируйте и применяйте ее в разных проявлениях. Всего 40 минут – и красивый ароматный пирог у вас на столе. Рецепт которого – ниже, сообщает Сегодня.

Пирог с клубникой на кефире – рецепт

Ингредиенты для теста:

Мука пшеничная – 250 г

Масло сливочное (растопить) – 50 г

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 100 г

Кефир – 120 мл

Соль – щепотка

Разрыхлитель – 10 г

Клубника – 150 г

Способ приготовления: