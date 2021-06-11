Простой рецепт пирога с клубникой
Сезон клубники в разгаре и нужно успеть максимально ней насладиться. Чтобы сполна воспользоваться сезоном этой ягоды, экспериментируйте и применяйте ее в разных проявлениях. Всего 40 минут – и красивый ароматный пирог у вас на столе. Рецепт которого – ниже, сообщает Сегодня.
Пирог с клубникой на кефире – рецепт
Ингредиенты для теста:
- Мука пшеничная – 250 г
- Масло сливочное (растопить) – 50 г
- Яйцо – 2 шт.
- Сахар – 100 г
- Кефир – 120 мл
- Соль – щепотка
- Разрыхлитель – 10 г
- Клубника – 150 г
Способ приготовления:
- Взбить яйца с сахаром, добавить растопленное сливочное масло и хорошо перемешать, затем – кефир и снова перемешать.
- Добавить соль, муку и разрыхлитель и перемешать до однородной массы.
- Смазать форму сливочным маслом, выложить тесто и сверху, немного внутрь тесто, положить клубнику.
- Выпекать при 200 градусах 40-45 минут. Украсить клубникой и сахарной пудрой.