Toyota Land Cruiser 300 представлен официально

Одна из самых долгожданных автомобильных премьер наконец-то состоялась! Toyota официально представила новое поколение своего культового внедорожника – Toyota Land Cruiser 300, сообщает Автоцентр.

Несмотря на то, что накануне в сети можно было увидеть шпионские фото новинки, многие детали держались в секрете и полного представления об автомобиле у нас не было. Хотя новости о скором дебюте LC 300 ходили до этого едва ли не целый год. Возможно, в Toyota специально придержали новинку, чтобы приурочить ее выход к юбилею – 70-летию модели на рынке?

Создатели нового поколения легендарного Toyota Land Cruiser наверняка знали свою целевую аудиторию – армия поклонников у внедорожника огромна по всему миру (в ходе онлайн презентации показывали ее представителей из Европы, Ближнего Востока, Австралии и Японии), но особенно там, где бездорожье преобладает над асфальтовыми дорогами. Надежность, проходимость, выносливость и комфорт – вот ключевые качества, за которые ценят модель уже не одно десятилетие. А в наших краях этот автомобиль вдобавок еще и стал символом престижа и успеха.

Поэтому было решено сохранить концепцию Toyota Land Cruiser, как полноценного внедорожника со всеми атрибутами, добавив при этом комфорта и технологичности. Поэтому Land Cruiser 300 получил монументальный дизайн с характерными узнаваемыми элементами. Это массивная решетка радиатора с четырьмя планками, подчеркнутая U-образной вставкой снизу, высокий и прямой капот, П-образные арки и нарочито массивная корма. Кстати, преемственность модели при взгляде спереди не очень чувствуется (зато новинку уже успели сравнить с новым Cadillac Escalade), а вот сзади Land Cruiser узнается сразу! Хотя багажник лишился фирменной фишки, двухстворчатой двери. Теперь она обычная, цельная. Добавим, что вся оптика светодиодная, а фары головного света могут быть матричными.

Поставленные цели предопределили сохранения самого главного элемента – рамной конструкции. Внедорожник построен на новой платформе GA-F, базирующейся на глобальной архитектуре TNGA. Новая рама легче, прочнее и жестче, а что самое главное – легче. Выигранные 200 кг позволили устанавливать допоборудование, лучшую шумоизоляцию и т.д. без увеличения общего веса LC300. Помогло в этом и широкое применение алюминия в конструкции кузова, из него сделаны капот, двери, крыша и передние крылья.

Тойотовцы уверяют, что и габариты, и углы съезда, и клиренс остались такими же, как и LC 200, но на демо фото новый Land Cruiser предстает перед нами в гламурном виде (особенно смущает визуально низкий передний бампер). Посмотрим, как новинка покажет себя на практике. Впрочем, Toyota сразу же анонсировала и выход версии GR Sport, более производительной и еще более внедорожной. Но каких-либо характеристик о ней в компании пока не сообщают. Версия появится позже в этом году.

Главное призвание новой основы Land Cruiser 300 – позволить водителю преодолевать любую дорогу, не утомляясь при этом. Однако пневмоподвески у Land Cruiser 300 не будет. Ходовая теперь обычная пружинная, разве что амортизаторы могут быть адаптивными. Конечно же, была серьезно переработана кинематика подвески, ее настройки.

Изменили и расположение двигателя с коробкой. Эти узлы опустили ниже на 28 мм и сдвинули ближе к центру кузова на 70 мм. Все для лучшей развесовки и понижения центра тяжести. Важное новшество касается и силовых установок. Двигателя V8 для Toyota Land Cruiser больше не будет! Его заменят турбированные V6.

Бензиновый 3.5 развивает 415 л.с. и 650 Н/м крутящего момента, что заметно превосходит ушедшую на покой “восьмерку”. Напомним, что самый мощный V8, предлагавшийся для Land Cruiser ранее имел объем 5.7 литра и развивал 381 л.с. Динамические характеристики нового двигателя 3.5 пока не сообщаются.

Вторым V6 для Land Cruiser 300 является турбодизельный 3.3 мощностью 309 л.с. и крутящим моментом 700 Н/м. Коробкой передач для обоих моторов будет служить 10-ступенчатая гидромеханика. Кстати, в компании заявляют, что внедорожник тестировали в том числе и пилоты, выступающие в ралли-рейдах, так что LC 300 старались максимально подготовить к всесторонним условиям эксплуатации.

И конечно же, к бездорожью! Интересно, что инженеры и разработчики в ходе проектировки “трехсотки” взяли за ориентир Land Cruiser 80, поскольку считают его внедорожные характеристики одними из лучших среди всех Land Cruiser. Конечно, учитывая их сочетание с повадками на обычных асфальтовых дорогах. Поэтому у Land Cruiser 300 есть и выбор режимов движения, и режим 4 Low, и до трех блокирующихся дифференциалов (в зависимости от версии), и фирменная стабилизирующая система E-KDSS (она борется с кренами). А также система Multi-Terrain Monitor, который дает водителю возможность в режиме реального времени видеть дорожное покрытие под автомобилем и вокруг. Она также умеет автоматически оценивать качество дорожного покрытия и выбирать наиболее подходящий режим движения. Новый Land Cruiser 300 получил такую систему первым.

В салоне полностью новый дизайн, современная мультимедийная система с экраном диагональю 12,3 дюйма, акустика JBL, четырехзонный климат-контроль, подогрев и вентиляция передних и задних сидений и многие другие опции комфорта. Вслед за 5-местной версией появится и 7-местная.

Продажи новой Toyota Land Cruiser 300 начнутся уже летом этого года, поэтому вполне вероятно, что до конца 2021 года внедорожник попадет и в Украину.