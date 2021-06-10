Индия зафиксировала самый высокий в мире показатель смертности от COVID-19

10 июня Индия сообщила о самом высоком уровне смертности от COVID-19 в мире за один день - 6148 человек, пишут иностранные СМИ.

В эти цифры включили людей, которые скончались от коронавируса дома или в частных больницах.

Отметим, что 12 февраля в США зарегистрировано 5444 случая смерти от COVID-19.

Напомним, по данным министерства здравоохранения, общее количество случаев COVID-19 в Индии в настоящее время составляет 29,2 миллиона человек, а общее число погибших составляет 359 676 человек.