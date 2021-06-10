DAF представила совершенно новые грузовики

Грузовики DAF cерий XF, XG и XG+ отличаются улучшенной на 10% топливной эффективностью, полным набор функций пассивной и активной безопасности и новым уровнем комфорта, сообщает Автоцентр.

Компания DAF Trucks – первый производитель, создавший линейку грузовиков с учетом новых европейских норм по массе и габаритам. Лучшее в своем классе качество, эффективность, безопасность и комфорт водителя объединяются в новом поколении DAF, которое меняет правила игры. DAF нового поколения пойдёт в производство уже в октябре.

Качество по дизайну

Новые грузовики отличаются кабиной с удлиненной на 160 мм носовой частью, что обеспечивает лучшие в отрасли аэродинамические характеристики и безопасность. DAF XG и XG+ создают новый сегмент рынка премиум-класса и предлагают дополнительное внутреннее пространство кабины – с увеличенной на 330 мм длиной в задней части, что повышает уровень комфорта.

В конструкции кабины используется легкая и высокопрочная сталь, а в интерьере – материалы премиум-класса soft touch и кожа. В грузовике применяется высокоэффективное светодиодное освещение, при этом особое внимание уделяется современным фарам ближнего и дальнего света. К ним относятся фирменные дневные ходовые огни, делающие DAF нового поколения узнаваемым в любых условиях. DAF нового поколения был разработан с акцентом на качество Six Sigma. Машины прошли более 20 млн км для проверки соответствия строгим стандартам DAF.

Оптимизированная эффективность

Новое поколение грузовиков DAF обеспечивает повышение топливной эффективности до 10% и эквивалентное сокращение выбросов CO 2 . Это важное достижение было реализовано за счет использования вычислительной гидродинамики для создания кабины идеальной формы с аэродинамическим конусом, которая отличается большими радиусами, изогнутым ветровым стеклом, отличной герметичностью, цифровыми камерами вместо зеркал и оптимизированным воздушным потоком двигателя и под кабиной.

Лидирующая на рынке эффективность автомобилей достигается за счет внедрения новых двигателей PACCAR MX-11 и MX-13, интеллектуальных систем последующей обработки выхлопных газов, малого веса автомобиля, стандартной автоматической коробки передач TraXon и новейших систем помощи водителю. Усовершенствованная система управления автопарком DAF Connect позволяет сэкономить время при обновлении программного обеспечения по беспроводной сети. А интервалы сервисного обслуживания увеличились впервые в классе до 200 000 километров или одного раза в год.

Повышенная безопасность

Новая конструкция кабины отличается большим ветровым стеклом и большими боковыми окнами. В качестве опции доступно доплонительное окно обзора бордюра, которое в сочетании со складным сиденьем напарника обеспечивает беспрепятственный обзор пешеходов и велосипедистов с правого борта.

Также новинкой является система цифровых камер DAF, которая может заменить основное и широкоугольные зеркала заднего вида. Система DAF Corner View обеспечивает максимальный обзор области вокруг передней стойки кабины со стороны кресла напарника. Все автомобильное освещение теперь включает полностью светодиодную технологию для оптимального обзора и видимости.Философия DAF «Руки за рулем, глаза на дорогу» обеспечивает лучшую в своем классе эргономику. Управление всеми функциями, связанными с вождением, осуществляется с рулевого колеса и подрулевых переключателей. Вторичные функции вождения управляются с помощью физических переключателей, логически расположенных на приборной панели в пределах легкой досягаемости водителя.

Роскошь и комфорт для водителя

Новое поколение XF, XG и XG+ открывает новое измерение комфорта водителя. Место водителя, внутреннее пространство, комфорт спального отсека, отделка и комплектация – все на высшем уровне.

Водителям понравится внутреннее пространство. DAF XG+ имеет внутренний объем кабины 12,5 м куб, что на 14% больше, чем нынешний эталонный автомобиль DAF XF Super Space Cab. Новая кабина обеспечивает беспрецедентный диапазон регулировки сидений и рулевой колонки, а сиденья водителя и напарника можно повернуть в удобное положение.

Красивый интерьер отличается привлекательной приборной панелью с полностью цифровой приборной панелью, которую можно настроить в соответствии с личными предпочтениями водителя. Дополнительный второй сенсорный дисплей доступен для управления навигационной и информационно-развлекательной системой DAF.

DAF продолжает свое наследие как поставщик лучших спальных мест в отрасли. Длина новой кровати составляет 2220 мм во всех моделях, а ширина 800 мм по всей длине у моделей XG и XG+ . Для оптимальной поддержки головы, спины и ног во время отдыха доступна механическая или электрически регулируемая кровать DAF Relax с отдельным верхом.

Современное светодиодное освещение регулируется по яркости и цвету. Полностью интегрированная система Park Airco доступна в качестве опции в XG+ для автоматического охлаждения и обогрева кабины даже при выключенном двигателе.

Значительный вклад в выдающийся комфорт вносят образцовые ходовые качества и управляемость, которые достигаются за счет нового шасси, новой подвески кабины и новой задней подвески колес.

Декарбонизация автомобильного транспорта

Дизельные двигатели MX-11 и MX-13 для нового поколения XF, XG и XG+ обеспечивают отличную топливную экономичность и сверхнизкий выход CO2. Линейка машин DAF была разработана для использования новейшего биотоплива и возобновляемого электронного топлива для дальнейшего обезуглероживания автомобильного транспорта, а грузовики являются готовой платформой для будущих силовых агрегатов с нулевым уровнем выбросов.