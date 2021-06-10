На украинские дороги потратят 240 млрд гривен

В ближайшие три года на восстановление дорог Минфин планирует потратить почти 9 млрд долларов. Это позволит отремонтировать около 160 тыс. км дорог, сообщает 24 Канал.

О планах по финансированию дорожной отрасли сообщил заместитель министра финансов Денис Улютин.

"В течение 2022 – 2024 годов государство планирует потратить 240,6 млрд грн на развитие и содержание сети автомобильных дорог государственного и местного значения, коммунальных дорог и обеспечение безопасности дорожного движения" , – сказано в сообщении пресс-службы министерства финансов.

Главный распорядитель бюджетных средств по этому направлению – Укравтодор – планирует, что это позволит построить, реконструировать и отремонтировать около 43 000 км дорог государственного значения и 119 000 км дорог местного значения.