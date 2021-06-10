Солнечное затмение: где наблюдать "огненное кольцо" в Украине

Сегодня, 10 июня, жители части Земли смогут наблюдать первое в 2021 году солнечное затмение. К тому же в этот день также наступит новолуние, сообщает УНИАН.

Луна, в частности, заблокирует солнечный свет и бросит тень на Землю. Однако при этом Луна находится на большем расстоянии от Земли, поэтому не заслоняет Солнце полностью, оставляя "огненное кольцо" вокруг себя.

Когда начнется солнечное затмение

Кольцеобразное солнечное затмение начнется в 13:26 по киевскому времени, максимальной фазы оно достигнет в 14:15. При этом Солнце будет закрыто на 12%.

Лучше всего это солнечное затмение будет видно из некоторых частей Канады, Гренландии и России. Частично "огненное кольцо" смогут увидеть и жители Украины, кроме некоторых южных регионов.