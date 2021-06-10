3,6 млн гривен в день: сколько украинцы тратят на президента и его свиту

Содержание всех госдач, из которых уже выселили первых 20 человек, обошлось украинцам дешевле, чем содержание и ремонт одного дома, где живет президент. Кроме того, расходы на гаранта за два года только растут. Куда уходят деньги и почему так много, сообщает Вести.

Цена госдач

Как отчитался секретарь СНБО Алексей Данилов, 20 жителей Кончи-Заспы уже упаковали чемоданы. Среди них бывший генпрокурор Святослав Пискун, экс-нардеп Владимир Ландик и бывший вице-премьер Иван Васюник, а также министры времен Януковича – Дмитрий Табачник и Раиса Богатырева, вице-премьер времен Порошенко Геннадий Зубко, директор департамента корпорации "Богдан" Александр Ильин.

Всего по состоянию на середину мая в элитном поселке на 71 дом и 145 отельных номеров проживало под 200 "эксов" и действующих чиновников. По данным Госуправления делами, на функционирование дома отдыха "Конча-Заспа" в 2020 году было потрачено 34,3 млн грн. Из которых 30,7 млн грн – средства специального фонда. Другими словами, это деньги, которые платят в качестве аренды сами проживающие.

Причем, как говорит уже выселенный Геннадий Зубко, стоимость аренды весьма существенная.

"Жилье всегда арендовал, а с 2016 года официально арендую, проживаю, декларирую и оплачиваю дом в 265 кв. метров на базе отдыха "Конча-Заспа", – написал Зубко в Facebook.

Свои слова он подкрепил фотографиями платежек за 2017-2021 годы. Согласно им, в 2017 году аренда дома обходилась Зубко в 38 тыс. грн в месяц, в 2020-м – 52 тыс. грн в месяц, а за 26 дней марта 2021 года он заплатил 88,5 тыс. грн. Коммунальные услуги тянули еще на приблизительно 15 тыс. грн в месяц.

Оставшиеся 3,6 млн грн, по данным Госуправления делами, были дофинансированы за счет налогоплательщиков. Любопытно, что именно столько же платят украинцы за содержание резиденции президента в Конче-Заспе (3,4 млн грн в год), куда он переехал в прошлом году. Плюс 1,3 млн грн – на ремонт, который в срочном порядке делали под его переезд. Напомним, Зеленский живет в доме номер 29. Именно в нем на протяжении десяти лет жил третий президент Виктор Ющенко.

В доме – десять комнат, из них четыре спальни и три гостевые, мраморные туалеты, собственный кинозал с экраном диагональю 2,5 м, бильярдная и винный погреб, а также современный лифт, массажный кабинет, две сауны, вертикальный солярий, джакузи и 15-метровый бассейн. Во дворе на 3 га располагаются летняя кухня с барбекю, гараж и дом охраны, а также фонтан и детская площадка. Кроме того, есть выход к заливу.

Но Конча-Заспа – это далеко не единственная и не самая ресурсная статья расходов. На балансе Госуправления делами находятся 17 объектов общей площадью 155 тыс. кв. м, среди которых само здание ОП, Мариинский дворец, Дом с химерами, резиденции "Залесье", "Синегора". На содержание всего этого добра, согласно паспорту бюджетной программы Госуправления делами, на 2021 год выделено 155,5 млн грн.

Источник: Вести

3,6 млн в день

Показательно, что расходы на Госуправление делами – структуру, которая занимается обслуживанием первого лица государства, – из года в год растут. Тренд заложил Петр Порошенко, который увеличил смету на свое содержание с 900 млн в 2014 году до 2,7 млрд грн в 2018 году. Но Владимир Зеленский перешагнул эту планку. В этом году, согласно данным бюджета, совокупные расходы Госуправления делами выросли на треть и составляют рекордные 3,2 млрд грн.

Выросли и расходы непосредственно на Офис президента. В этом году на нужды ведомства предусмотрено 1,3 млрд грн, что на 44% больше, чем в 2020 году (900 млн грн). Следовательно, если разделить на каждый день, сумма получается внушительной – 3,6 млн грн. Хотя еще год назад президент стоил налогоплательщикам 2,4 млн грн в день. Если разделить эту сумму на количество трудоспособного населения, которого на начало 2021 года насчитывалось 17 млн, выходит, что каждый работающий украинец тратит на президента 77,3 грн в год.

Новый интерьер самолета за 200 млн

Одна из самых больших статей расходов президента – это перелеты. Первых лиц Украины обслуживает одноименная авиакомпания "Украина". На функционирование воздушного перевозчика высших должностных лиц ГАП "Украина" предусмотрено в госбюджете 299,1 млн грн.

В авиапарке президента насчитывается два самолета украинского производства – Ан-74 и Ан-148, французский Airbus A319CJ, который был куплен за $86 млн и является самым престижным бортом авиапарка, а также вертолет Ми-8. Кроме того, на балансе предприятия все еще числится советский Ил-62. Но с 2015 года его в воздух не поднимали.

Наибольшей популярностью у Зеленского пользуется французский Airbus. Там есть отдельный кабинет, зал для заседаний и спальня. В 2019 году (последние обнародованные данные предприятия) на этом самолете Зеленский и его сопровождение налетали 215,5 часа. Вдвое меньше эксплуатировали отечественный Ан-148 (128,3 часа налета) и вертолет Ми-8 (122,1 часа налета). Еще один отечественный Ан-74 пробыл в воздухе всего 15,6 часа.

В 2021 году, по данным единого веб-портала использования публичных средств, Зеленский совершил 18 из 120 предусмотренных официальных рейсов, которые обошлись налогоплательщикам почти в 7,3 млн грн. Так, в начале этого года президент вместе с супругой Еленой и делегацией летал в ОАЭ на переговоры с наследным принцем Абу-Даби. Данная поездка стоила налогоплательщикам 1,7 млн грн. Затем были перелеты в Доху (1,2 млн грн), Париж (1,2 млн), Стамбул (530 тыс.), Варшаву (434 тыс.). Сюда же стоит добавить и многочисленные внутренние перелеты, каждый из которых обходится в среднем по 240 тыс. грн. Но это стоимость только перелета.

Если брать все затраты в сумме, то, по информации Госуправления делами, в среднем один иностранный визит президента в 2021 году обходится в 2,1 млн грн. Всего же, согласно паспорту бюджетной программы, на 2021 год по статье "организация иностранных визитов" для Зеленского заложено 69,7 млн грн, еще 12 млн грн предусмотрено на внутренние авиаперевозки. Отдельные деньги выделяются и на подготовку иностранных визитов. В 2021 году на эти цели предусмотрено 8,1 млн.

Кроме этого, огромные деньги тратятся на содержание авиапарка. Например, в этом году только на модернизацию французского Airbus A319CJ в Госуправлении делами хотят потратить 195 млн грн. Причем речь идет об отделке интерьера.

Автопарк президента

Ежегодно растет и президентский автопарк. Например, если на начало 2019 года на балансе автотранспортного предприятия числилось 215 автомобилей, то в 2021-м – уже 258. Причем, согласно паспорту бюджетной программы, в этом году планируется выделить еще 9 млн грн на очередную закупку транспорта. Всего же на обеспечение переездов автомобильным и водным транспортом президента и руководителя ОП в этом году планируется потратить 174 млн грн. В эту же сумму входит и обслуживание автопарка.

Но все эти авто используются не только для обслуживания президента. Парк работает также на ОП и Госуправление делами. Но есть транспорт, на котором передвигаются только первое лицо и VIP-делегации. В его числе два бронированных Mercedes-Benz S600 L Guard за 36 млн грн, два Mercedes-Benz S560 за 10 млн грн, четыре Mercedes-Benz V-Сlass за 8,7 млн грн, одна Toyota Land Cruiser 200 за 2 млн грн и 20 Toyota Camry за 15 млн грн.

Если говорить непосредственно о президентском кортеже, то он, как правило, состоит из одних и тех же автомобилей и передается в "наследство". В частности, у Зеленского в кортеже пять машин: сигнальный автомобиль с проблесковыми маячками, который расчищает транспортный поток, Volkswagen Passat, автомобиль самого президента Mercedes-Benz S-Class, автомобили госохраны Mercedes-Benz V-Class, Volkswagen Transporter и еще одно авто сопровождения – Volkswagen Passat с мигалками. Любопытно, что эти автомобили можно заметить во время всех официальных внутренних командировок Зеленского. Даже когда президент летит в регионы на самолете, заранее туда же выезжает и кортеж, чтобы его встретить.

Пиво и вино для Офиса

Понятно, что ни один официальный прием не обходится без угощений. А там обычно все организовывается в лучших традициях. На проведение официальных мероприятий с участием президента в этом году хотят потратить 14,6 млн грн. Всего запланировано 250 мероприятий. Значит на одно мероприятие в среднем тратится 58,4 тыс. грн, что по меркам киевских ресторанов недорого.

Организацией мероприятий занимается специальное ГП "Гарант Сервис". Согласно информации, размещенной в аналитической системе тендерных закупок ProZorro, среди закупок данного предприятия кроме традиционных продуктов нередко можно встретить крупные объемы деликатесов, а также разнообразие алкоголя, вроде 12-летнего виски Chivas Regal, Jack Daniels, Red Label, шампанского Moet Chandon, а также текилы, вермутов и вина.

Но бывает все намного экстравагантнее. Например, при Януковиче это же предприятие заказывало омары и лобстеры. А вот при Зеленском решили пойти другим путем и просто перестали публиковать, какие конкретно товары покупают. Ограничиваются лишь наименованием.

Тем не менее только за восемь первых дней июня на предприятии успели три раза закупить вино на общую сумму 13,3 тыс. грн. Среди прочих закупок – партия кофе и чая на 3 млн грн, а также пиво, которое является весьма странным атрибутом для официальных мероприятий при участии президента. Но, как говорится, на вкус и цвет...

14 тысяч гривен за разговор с Макроном

По данным Госуправления делами, только на цветы для президентских мероприятий в прошлом году было потрачено 697 тыс. грн. Еще одним неотъемлемым атрибутом мероприятий являются поздравления и награды. В 2021 году на их изготовление запланировано 23,6 млн грн. За эти деньги сделают 742 комплекта орденов, 555 медалей, больше 3 тыс. разнообразных нагрудных знаков и 10 тыс. атрибутов к наградам. Для примера, один комплект орденов обходится в 12 тыс. грн, медали – 5,8 тыс. грн, а знаки к почетному званию Украины, как например, заслуженного артиста, – 4,4 тыс. грн. Таковым, например, в прошлом году стал рэпер Потап.

Еще одна любопытная статья расходов – это звонки иностранным лидерам, на которые в прошлом году было потрачено почти 300 тыс. грн. Но не на роуминг, как можно подумать, а на синхронный перевод. Например, за перевод с английского и французского. Так, 12,8 тыс. грн потратили на разговор с главой ЕБРР и 14 тысяч – с Эммануэлем Макроном.