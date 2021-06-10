Биткоин по $20 000: аналитики допустили стремительное падение

Цена на биткоин может уменьшиться до $20 тыс. Если стоимость криптовалюты преодолеет отметку в $30 тыс., это может спровоцировать ее массовую продажу, свидетельствуют данные опроса экспертов Oanda Corp, Evercore и Tallbacken Capital Advisors, сообщает UBR.

По словам старшего аналитика Oanda Эдварда Мойи, биткоин "опасно приближается к уровню $30 тыс." , выход за который может вызвать массовую продажу криптовалюты.

Одновременно представитель компании Evercore Рич Росс и Майкл Первес из Tallbacken Capital Advisors отметили возможность отката цены до $20 тыс.

"Насколько он может опуститься? Самым очевидным ответом по-прежнему является полный откат к точке прорыва в $20 тыс.", – подчеркнул Первес.

Среди причин, которые влияют на стоимость криптовалюты, эксперты указали на заявления Илона Маска об отказе Tesla принимать биткоины в качестве платы за свои электромобили. Также сказались ограничения со стороны Китая.

Стоит отметить, что по состоянию на утро 10 июня стоимость биткоина составляет $36,8 тыс.