В Черновцах потребовали исключить из "Голоса" председателя партии Рудик

Черновицкая территориальная организация "Голоса" требует исключить Киру Рудик из состава партии, сообщает УНИАН.

Местные депутаты обвинили председателя партии в "узурпации и злоупотреблении властью" . Они напомнили, что летом 2020 года Рудик инициировала изменение устава "Голоса", расширив свои полномочия.

"Такой шаг позиционировали как временный "на 3 месяца, чтобы пройти местные выборы". Когда же после выборов партийцы попросили вернуть старую редакцию устава, этот вопрос был заблокирован Кирой Рудик, которая с тех пор не проводила собрания политсовета. В дальнейшем это позволило Кире Рудик взять все руководящие органы под контроль, устранив тех, кто мог составлять конкуренцию и предотвратить узурпацию и злоупотребления" , – утверждают в ячейке.

Притулу и других членов "голоса", требовавших проведения съезда, Рудик заменяет лояльными к себе кандидатами, считают в партии.

"В соответствии с подпунктом 4 п. 13.8.1 Устава партии совета Черновицкой территориальной организации политической партии "Голос" принимает решение о внесении представления в Политического совета политической партии "Голос" о необходимости исключения из партии члена ПП "Голос" Рудик Киры Александровны за нарушение Устава Партии" , – заявили в Черновцах.

Между тем, председатель ячейки "Голоса" в Херсонской области Марина Войтенко на своей личной странице в Facebook заявила о выходе членов из политсилы, пояснив, что заявление почему-то удалили с официальной страницы "Голоса".

Войтенко добавила, что за последние полгода "Голос" отошел от задекларированных ценностей, а все политические решения сейчас принимаются в кулуарах.

7 июня Сергей Притула заявил о выходе из партии "Голос", раскритиковав руководство партии. До этого – в феврале – волонтер не попал в новый состав политсилы, а также перестал быть заместителем председателя партии.