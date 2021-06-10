В Украине сделали более 1,5 млн прививок от COVID-19

С начала вакцинальной кампании в Украине, которая началась в конце февраля, сделано 1 545 019 прививок от коронавируса, прививки получили 1 364 568 человек, ссылаясь на данные Минздрава, сообщает РБК-Украина.

В частности, одну дозу получили 1 364 566 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 180 453 человека.

За минувшие сутки, 9 июня, 55 573 человека были привиты против COVID-19. Одну дозу получили 36 498 человек, полностью иммунизированы – 19 075 человек.

Отметим, что 500 тысяч последних прививок сделали за 20 дней. Так, по состоянию на 20 мая сообщалось, что в Украине сделано 1 012 815 прививок от COVID-19.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1 785 новых случаев заражения коронавирусом.