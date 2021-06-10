В Мьянме разбился военный самолет с буддийскими монахами

В Мьянме недалеко от города Мандалай разбился военный самолет. На данный момент известно о 12 погибших, пишут международные СМИ.

Отмечается, что воздушное судно летело из столицы страны Нейпьидо в город Пьин О Луин. На борту были военные и буддийские монахи, летевшие на церемонию в монастырь.

В результате крушения все, кто были в самолете, кроме одного пилота и пассажира, погибли. О жертвах на месте крушения на земле не сообщается. Выживших доставили в военный госпиталь.

Причины авиакатастрофы выясняются. Известно, что уровень безопасности полетов в Мьянме находится на низком уровне.

В феврале в стране произошел военный переворот, в результате которого правительство во главе с Аун Сан Су Чжи было свергнуто. В Мьянме продолжаются массовые беспорядки и протесты.