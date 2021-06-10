В Европарламенте хотят изучить влияние РФ на инцидент с самолетом в Беларуси

Европарламент в четверг будет голосовать за резолюцию по ситуации в Беларуси, в которой призовет расследовать роль России в инциденте с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске, сообщает Европейская правда.

Текст резолюции осуждает вынужденную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая и задержание белорусскими властями журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги и считает этот акт нарушением международного права и государственным терроризмом.

Евродепутаты собираются призвать к немедленному и безусловному освобождению Протасевича и Сапеги, а также всех журналистов и политических заключенных, содержащихся в Беларуси.

"Европарламент призывает к тщательной оценке последствий перехвата гражданского самолета не только для международного воздушного транспорта и авиационной безопасности, но и для общей безопасности в Европе и безопасности белорусских и других граждан, которые высланы или ищут убежища в государствах-членах ЕС", – говорится в проекте резолюции.

"Такое расследование должно исследовать возможную роль России в террористических актах, совершаемых белорусским режимом. Если это подтвердится, любой гражданин России, который прямо или косвенно участвовал в операции, должен попасть под санкции согласно глобальному режиму санкций ЕС в отношении прав человека (закон Магнитского)", – считают в Европарламенте.

Евродепутаты также собираются выразить глубокую обеспокоенность причастностью России к действиям режима Лукашенко, включая финансовую поддержку и тесное сотрудничество между спецслужбами.