В Киеве появился редкий суперкар

В Киеве заметили суперкар Wiesmann GT MF4. Он стоит около 200 000 долларов, что в эквиваленте свыше 5,4 миллиона гривен, сообщает Обозреватель.

Автомобиль производится немецкой компанией Wiesmann с 2003 года. Сначала он получил V8 двигатель N62B48 на 367 лошадиных сил, но с 2010 года его начали оснащать V8 с двойным турбокомпрессором, который выдает 407 л.с. Версию именно с этим агрегатом заметили в столице Украины. Фото опубликовали на странице luxury.cars.ua в Instagram.

Максимальный крутящий момент двигателя – 600 Ньютон-метров. Это все позволяет машине разгоняться до "сотни" за 4,6 секунды и иметь максимальную скорость 291 км/ч.

Также спорткар оснащен шестиступенчатой автоматической коробкой передач и имеет задний привод. Он весит 1455 килограмм и тратит по городу 17,2 литров топлива на 100 км, по трассе – 9,4 л.