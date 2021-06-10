Байден обсудит с канцлером Германии последствия "СП-2" для Украины

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что президент США Джо Байден во время своего визита в Европу планирует встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель и обсудить вопрос "Северного потока-2" и его последствия для Европы и Украины, сообщает Слово и дело.

"Я ожидаю, что вопрос "Северного потока-2" будет поднят во время разговоров с немцами", – ответил Салливан на вопрос, планирует ли президент Байден обсудить с Меркель тему российского газопровода.

Больше деталей по переговорному процессу советник президента не раскрыл, но отметил, что Берлин хорошо понимает обеспокоенность США.