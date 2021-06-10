Покупателям недвижимости и туристам рекомендуют скупать евро

Покупка иностранной валюты, в частности евро, является выгодным среднесрочным вложением денежных средств. При условии, что это добавляет безопасности вашему капиталу, или у вас есть планы по покупке квартиры в ближайшие год-два, или вы планируете путешествие заграницу, в Европу, сообщает UBR.

Такое мнение высказал старший аналитик компании Empori group Артем Беркович.

Отметим, что с начала текущего года средний курс продажи евро по Украине в банках снизился на 5% до уровня около 33 грн.

То есть логично, говорит аналитик, что при крепкой национальной валюте, монетарной политике по росту процентной ставки заработать на курсовых колебаниях в моменте не получится. А вот в перспективе года, например, вложения в евро могут пригодиться.

"Выбирать евро, а не доллар, стоит по причине того, что во всем мире идет активная борьба с американской валютой, как единой сильнейшей валютой всего мира. Программа дедолларизации экономик разных стран длится уже не первый год и от доллара избавляются во всех ЗВР, а страны формируют между собой валютные свопы" , – говорит Беркович.

Покупая евро, нужно четко понимать, добавляет эксперт, что эти вложения вам не понадобятся до конца года, как минимум, так как предугадать верную точку начала девальвации гривны пока сложно.

"Не исключаем, что стабильность нацвалюты продлится до конца текущего года. Причиной таких размышлений является и стабильность золотовалютных резервов, и готовность МВФ поддержать страну новыми кредитами, и ожидания притока средств от экспорта при условии роста цен на товары, которые мы продаем" , – подмечает аналитик компании Empori group.

Риски в покупке евро заключаются в том, что цена может продемонстрировать дополнительное снижение, поэтому покупать евро нужно не сразу на все существующие накопления, а частями, по месяцам.

Сумму покупки евро нужно выбирать комфортную для того, чтоб остались деньги оплатить существующие базовые расходы, а остальное можно отдавать в накопление, советует аналитик.