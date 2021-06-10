Черная плесень: страшилка или реальная угроза

Чёрная плесень (грибок аспергилл) – собирательное название разновидности грибов рода Аспергилл, провоцирующих заражение аспергиллёзами — грибковыми инфекциями, которые поражают дыхательную систему и различные органы (печень, почки) у человека и животных, сообщает Доктор Комаровский.

Тепло и влажно – вот два важнейших условия для развития плесневых грибков. Оптимальные параметры для их существования – 70% влажность и температура от +18 до +25 градусов.

Черный грибок, черная плесень из Индии, мукормикоз - заморская страшилка или реальная угроза? Разъяснительное антиистерическое видео смотрите далее от Доктора Комаровского.