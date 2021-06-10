Врач рассказала, как сбой гормонов отражается на лице

Почему следить за балансом гормонов в организме - крайне важно? Гормональное равновесие отражается не только на состоянии здоровья и хорошем самочувствии. Снижение или повышение количества гормонов влияют на нашу молодость и красоту, сообщает РБК-Украина.

Об этом в своем Instagram рассказала эндокринолог Катерина Григорьева.

Как сбой в гормонах влияет на внешность:

Недостаток эстрогена проявляется в сухости, истончении и раннем увядании кожи . Появляются морщины и сосудистая сеточка. При избытке излишне продуцируют сальные железы, закупоривая поры, провоцируя угревую сыпь и воспалительные процессы.

. Появляются морщины и сосудистая сеточка. При избытке излишне продуцируют сальные железы, закупоривая поры, провоцируя угревую сыпь и воспалительные процессы. Нехватка прогестерона приводит к ломкости ногтей и волос, способствует сухости кожи и, вместе с дефицитом остальных половых гормонов, способствует появлению морщин. Избыток (чаще - во время беременности) вызывает задержку жидкости и отеки.

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