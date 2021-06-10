В РФ автобус врезался в остановку: есть жертвы

В России служебный автобус протаранил ворота предприятия в городе Лесном в Свердловской области и сбил более 20 человек на остановке, сообщает Корреспондент.

"Погибли шесть человек и порядка 15, предварительно, получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи" , – сказал руководитель пресс-службы регионального управления МВД РФ Валерий Горелых.

По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза при спуске с горы. Водителю не удалось удержать машину, и та вылетела на остановку. Автобус сбил людей, чья смена уже закончилась. При этом в самом автобусе находилось 48 человек. Они не пострадали.

Все пострадавшие в ДТП являются сотрудниками ФГУП Комбинат Электрохимприбор (входит в Росатом).