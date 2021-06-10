ПФУ завершил выплату "карантинных 8 тысяч" для ФЛП

Пенсионный фонд завершил выплату финансовой помощи в размере 8 тыс. грн физическим лицам — предпринимателям и наемным работникам, чья деятельность пострадала из-за карантина, сообщает Деловая столица.

"Новость, которую все так ждали. Выплаты ФОПам в размере 8000 грн от ПФУ завершен!" — говорят в пресс-службе сервиса "Дія".

Как отмечается, в 2021 году успешно подали 337 946 заявок на получение финансовой помощи. По ним выплатили 2 703 568, 000 грн.