JBS заплатил хакерам миллионы долларов выкупа

Крупнейший в мире производитель мяса, бразильский концерн JBS заплатил хакерам после кибератаки выкуп размером 11 млн долларов, сообщает Экономическая правда.

"Это было очень трудное решение для нашей компании. Однако мы посчитали, что оно должно быть принято для предотвращения любого потенциального риска для наших клиентов", - заявил гендиректор, входящей в концерн компании из США JBS USA, Андре Ногейры.

По его данным, власти США начали расследование, и ни данные самого предприятия, ни его клиентов или сотрудников не были скомпрометированы.

JBS - крупнейшая в мире мясоперерабатывающая компания. Она контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней США.

Предыстория

В кибератаке на фирму-производителя мясной продукции JBS SA, штаб-квартира которой базируется в Бразилии, Белый дом подозревал российских хакеров.

Российская киберпреступная группа Revil (Sodinokobi) стояла за атакой на мясоперерабатывающую компанию JBS - так заявило ФБР.

В американской мясоперерабатывающей компании JBS USA объявили, что все ее глобальные объекты полностью готовы к работе после кибератаки, которую, как считается, совершили российские хакеры.