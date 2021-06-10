Польша задержала подозреваемого в шпионаже российского активиста

В Польше в конце мая арестовали на три месяца по подозрению в шпионаже бывшего активиста пророссийской партии Изменение, сообщает Левый берег.

Его обвиняют по ч.1 ст.130 Уголовного кодекса Польши, а именно - шпионская деятельность в пользу Российской Федерации. Санкция этой статьи - лишение свободы на срок до 10 лет.

По данным следствия, подозреваемый по заказу российской разведки устанавливал контакты с польскими и иностранными политиками, в том числе из Европарламента.

Во время обысков по месту жительства мужчины, которого прокуратура называет Януш Н., и других помещений, связанных с его деятельностью, было найдено более 300 тыс. злотых.

Януша Н. называют соратником ранее задержанного по аналогичному подозрению мужчины.