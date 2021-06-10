Польша задержала подозреваемого в шпионаже российского активиста
В Польше в конце мая арестовали на три месяца по подозрению в шпионаже бывшего активиста пророссийской партии Изменение, сообщает Левый берег.
Его обвиняют по ч.1 ст.130 Уголовного кодекса Польши, а именно - шпионская деятельность в пользу Российской Федерации. Санкция этой статьи - лишение свободы на срок до 10 лет.
По данным следствия, подозреваемый по заказу российской разведки устанавливал контакты с польскими и иностранными политиками, в том числе из Европарламента.
Во время обысков по месту жительства мужчины, которого прокуратура называет Януш Н., и других помещений, связанных с его деятельностью, было найдено более 300 тыс. злотых.
Януша Н. называют соратником ранее задержанного по аналогичному подозрению мужчины.
"В ходе расследования прокуратура пресекла деятельность подозреваемого в шпионаже в пользу Российской Федерации, которая усилилась после того, как его сообщника ранее задержали по тому же подозрению", - говорится в сообщении.