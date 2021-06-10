Елизавета II отметила 100-летие покойного мужа высадкой розы

Королева Великобритании Елизавета II отметила 100-летний день рождения супруга принца Филиппа, умершего в апреле этого года, высадкой нового вида роз, названного в его честь, пишут международные СМИ.

Елизавета II получила куст с саженцами растения от президента Королевского садоводческого общества Кита Виида. Роза имеет темно-розовый цвет, “разбавленный” белыми пятнами.

Вскоре цветы поступят в массовую продажу. С каждого проданного саженца компания Harkness Roses пожертвует 2,5 фунта стерлинга в фонд программы, созданной принцем Филиппом в 1956 году для помощи молодым людям из всех слоев населения.

Фото: AP

Принц Филипп с 1947 года и до самой смерти был женат на королеве Елизавете (суммарно 73 года), что сделало их брак самым долгим среди монархов.