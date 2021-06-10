Топ фильмов с лучшими автомобильными погонями

Первая строка рейтинга досталась картине «Темный рыцарь: восстание, сообщает Автоцентр.

Ресурс Uswitch составил рейтинг фильмов, которые впечатлили зрителей эффектными погонями. Места в нем распределены на основании нескольких важных по мнению исследователей критериев: просмотры в YouTube, лайки и дизлайки, а также рейтинг каждого из фильмов на IMDb. В результате был создан индекс, который и определил места победителей и аутсайдеров.

Лучшей сценой погони назвали фрагмент из фильма «Темный рыцарь: восстание» 2012 года. Она заработала 9,06 балла при максимальной оценке 10 баллов.

На втором месте также оказался герой из «Темного рыцаря» 2008 года (8,24 балла). Почетное третье место досталось криминальному триллеру «Драйв» (7,99 баллов), ставшему сенсацией Каннского кинофестиваля 2011 года. Четвертая строка рейтинга за американо-британским комедийным боевиком «Малыш на драйве» 2017 года (7,93 балла), герой которого обожает стильную музыку и быструю езду. Пятое место – «Первый мститель: Другая война» 2014 года (7,92 балла).

Худшими стали «Угнать за 60 секунд» 1974 года, набравший 1,76 балла и боевик «Ритм-секция» 2020 года с рейтингом 0,57 балла.