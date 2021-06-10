Оператор обогнал бегунов ради лучших кадров (видео)

В китайской провинции Шаньси во время чемпионата по легкой атлетике между университетами случился курьезный случай. Оператор, работавший на соревнованиях, продемонстрировал невероятные скоростные данные и физическую подготовку ради того, чтобы сделать лучшие кадры, сообщает Обозреватель.

На странице издания TRT World в Twitter﻿ появилось видео забега, который стал моментом славы для одного из студентов местного колледжа. Перед стартом стометровки он занял место перед спринтерами, после чего не позволял им приблизиться к себе на дистанции, несмотря на то, что камера, которую студент использовал для съемки, весила более 4 килограммов.

Ролик стал "вирусным" в сети и набрал множество комментариев и репостов. Большинство людей считают, что именно оператор является настоящим победителем забега.

В комментариях назвали оператора победителем забега. Источник: Twitter TRT World

Один из пользователей отметил, что герою видео следует поменять профессию, а другой признался, что хотел бы посмотреть на результаты съемки, поскольку не уверен в ее качестве.