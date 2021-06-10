Путин признался, что боится момента вступления Украины в НАТО

Президент России Владимир Путин заявил, что боится момента вступления Украины в НАТО.

Путин подчеркнул, "что не знает точно, о чем договорились Запад с Украиной", но он уверен, что разговоры о вступлении нашей страны в НАТО - это уже не просто разговоры.

Также президент РФ отметил, что его главный страх заключается в том, что в случае вступления Украины в Альянс "время полета ракеты из Харькова или Днепра до Москвы может сократиться до 7-10 минут".

Отметим, что Владимир Путин сообщил о некой статистике, согласно которой половина украинцев не хочет вступления в НАТО, хотя на самом деле против этого около 28% граждан.