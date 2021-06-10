На тестах заметили загадочный корейский кроссовер

Точной информации об автомобиле пока нет, сообщает Автоцентр.

Автопроизводители не перестают разрабатывать новые модели, чтобы удовлетворить потребности даже самых требовательных клиентов. Прежде чем презентовать новинку, ее долго тестируют, проверяя работоспособность узлов и агрегатов. Именно во время испытаний их и подлавливают вездесущие фотошпионы, давая возможность автомобилистам впервые взглянуть на модель.

На днях в поле зрения шпионов попал еще один закамуфлированный прототип. Снимки опубликовали на портале The Korean Car Blog. Эксперты не смогли точно определить, что это за модель, так как у тестового авто нет даже задних фонарей. Они лишь заявили, что новинка выйдет по маркой Hyundai или Kia. Конечно, не обошлось без ряда предположений.

Эксперты высказали мнение, что это новое поколение кроссовера Hyundai Santa Fe. Новый Sportage только сменил поколение, да и пойманный шпионами прототип заметно крупнее. Вероятно, модель получит три ряда сидений и сможет уместить до семи пассажиров. Скорее всего, в ближайшее время появится новая информация о машине вместе с очередными шпионскими снимками.