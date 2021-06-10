Усик нарвался на гнев Укрзализныци

Украинский боксер-профессионал Александр Усик нарвался на критику "Укрзализныци". Об этом информирует пресс-служба организации в facebook, сообщает Телеграф.

Гнев железнодорожников вызвала фотография, которую именитый боксер разместил у себя в сторис в Instagram. На снимке непобедимый супертяж присел на рельсы, чем нарушил правила безопасности на железно-дорожных путях. Примечательно, что фото было сделано на оживленной линии.