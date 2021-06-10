Bloomberg прогнозирует полный переход на электромобили

Новые прогнозы от Bloomberg – продажи автомобилей с нулевым уровнем выбросов в ЕС должны достичь 58% уже к 2030 году и 100% к 2040 году, сообщает 24 Канал.

Еще год назад аналитики Bloomberg прогнозировали 58% продаж электромобилей в 2040 году. Но прошлый год, похоже, значительно ускорил события. Уже 15 стран и 31 город/регион объявили о поэтапном отказе от автомобилей с ДВС. А стоимость литий-ионных аккумуляторов за год снизилась на 13%.

Продажи электрического транспорта активно растут благодаря политической поддержке, снижению стоимости аккумуляторов, развитию зарядной инфраструктуры, расширению модельного ряда от автопроизводителей.

По сценарию экономического перехода от Bloomberg, развитие электромобильности главным образом обусловлено экономическими тенденциями и рыночными силами, без учета новых политических мер для стимулирования отрасли. По такому прогнозу, продажи легковых автомобилей на батарейках к 2040 году достигнут 70%.

Но несмотря на быстрый рост объемов продаж электромобилей, большинство стран все еще не успевают довести до нуля выбросы в секторе автомобильного транспорта к середине века.

Сценарий NetZero предусматривает целевые показатели для полного отказа от классических двигателей к 2050 году. И по такому прогнозу, уже к 2030 году 58% продаж новых легковых автомобилей должны составлять автомобили с нетрадиционным приводом. А в 2040 году каждый проданный автомобиль должен быть полностью электрическим.

Такая картина развития своя для каждого сегмента. Например, автобусы, двухколесные и трехколесные машины почти достигнут цели к 2050 году, даже по сценарию экономического перехода. Легковые и легкие коммерческие автомобили имеют положительную тенденцию роста, но все равно потребуют дополнительной политики поддержки.

Последние транспортные средства с ДВС должны сойти с конвейера примерно в 2035 году, и даже это потребует досрочного отказа от них в 2040-х годах.