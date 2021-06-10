Япония закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов

Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил, что Япония рекомендовала своим авиаперевозчикам не летать над Беларусью после инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске, сообщает Новое время.

"Правительство Беларуси не признало принудительную посадку, и нельзя исключать возможность того, что подобный случай произойдет в будущем", — пояснил он такое решение японских властей.

Като добавил, что действия властей Беларуси подпадают под нарушения Конвенции о международной гражданской авиации.

Япония также закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов.