Япония закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов

Япония закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов

Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил, что Япония рекомендовала своим авиаперевозчикам не летать над Беларусью после инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске, сообщает Новое время.

"Правительство Беларуси не признало принудительную посадку, и нельзя исключать возможность того, что подобный случай произойдет в будущем", — пояснил он такое решение японских властей.

Като добавил, что действия властей Беларуси подпадают под нарушения Конвенции о международной гражданской авиации.

Япония также закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов.

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