Названы самые популярные новые кроссоверы в Украине

Toyota RAV4, KIA Sportage и Renault Duster стали самыми популярными новыми кроссоверами в Украине в мае 2021 года. В прошлом месяце первую регистрацию прошли 471, 411 и 315 единиц выше указанных моделей соответственно, сообщает Обозреватель.

Еще в апреле Sportage был самым популярным кроссовером, но в мае его сместил RAV4. Также немного меньше стали покупать Toyota Land Cruiser Prado (опустилась на 7 позиций), Ford Kuga (-10 позиций), Nissan X-Trail (-5) и Chery Tiggo 4 (-5). Об этом сообщили на auto. ria.

В то же время более популярными в мае стали Mazda CX-5 (+7 позиций), Skoda Karoq (+7), Mitsubishi Outlander (+7), Toyota Highlander (+6) и Hyundai Tucson (+5).

ТОП-10 самых популярных новых кроссоверов в Украине. Источник: auto.ria

Всего в мае продали 5,7 тысяч кроссоверов при общем объеме рынка новых авто 8,4 тысячи. Соответственно машины этого сегмента заняли 67,5% рынка, хотя зимой этот показатель был на уровне 70%. Возможно это связано с приходом тепла и не такой большой потребностью покупать внедорожник.

В прошлом месяце украинцы приобрели 60,2% бензиновых моделей, 26,3% – дизельных, 11,3% – гибридных, а остальные – электрические или оснащены ГБО.

Самым доступным новым кроссовером является Chery Tiggo 2, который стоит 10 400 долларов. Он также является самым дешевым кроссовером с автоматической коробкой передач с ценой 13 500 долларов.