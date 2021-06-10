Эстония ввела в действие COVID-сертификаты

Общеевропейские электронные COVID-сертификаты с четверга вводятся в действие в Эстонии, сообщает Интерфакс-Украина.

"Сертификаты соответствуют общеевропейскому стандарту и позволяют оформлять свидетельства не только о вакцинации, но и об отрицательном тесте на COVID-19 и перенесенном заболевании", – сообщило министерство социальных дел.

Защищенные от подделки удостоверения позволят свободнее перемещаться в пределах ЕС после того, как с 1 июля заработает в полном объеме система их взаимного признания.

"От COVID-19 частично или полностью вакцинированы более полумиллиона жителей Эстонии (из 1,3 млн населения страны – прим. ред.), и это число растет на десятки тысяч каждую неделю. Среди нас более 100 тысяч тех, кто переболел COVID-19. Новые удостоверения дадут возможность упростить путешествия и сделать их безопаснее, а также участвовать в крупных мероприятиях в Эстонии", – прокомментировал министр здоровья и труда Танель Кийк (Tanel Kiik).

В министерстве социальных дел отметили, что COVID-сертификат не является паспортом или проездным документом, а его наличие не является обязательным условием пересечения границы. В то же время он поможет обеспечить освобождение от действующих в стране назначения ограничений, в том числе требования самоизоляции.