В России умер известный футболист

9 июня на 54-м году жизни скончался бывший полузащитник воронежского Факела Геннадий Семин, сообщает Сегодня.

"Мы вынуждены начать день с ужасной новости — на 54-м году жизни умер Геннадий Семин. Нам очень тяжело подобрать слова. Ушел из жизни человек, который для многих воронежцев был олицетворением футбола — умной, красивой игры. Не будет преувеличением сказать, что в 90-х многие ходили на стадион, чтобы увидеть на поле именно его. Футбольный клуб Факел примет участие в организации ритуальной церемонии", — говорится в заявлении воронежского клуба .

Геннадий Семин в составе Факела выступал с 1992 года и защищал цвета команды до 2000-го. За это время он провел в Воронеже 294 матча и забил 42 мяча. После завершения игровой карьеры в 2005 году занимался тренерской деятельностью, работал с воронежским Динамо и местной любительской командой Факелоны.