ОАЭ выводят на рынок свою криптовалюту

Объединенные Арабские Эмираты планируют к 2030 году удвоить ВВП страны за счет криптовалют и блокчейна. В регионе уже появляются крупные криптопроекты. Один из них — DeFi Arabic Cash, сообщает Сегодня.

Arabic Cash направлен на привлечение новых инвестиций в цифровую экономику Эмиратов. С выходом будет представлена опция DeFi займов и депозитов с 35,6% годовых за стейкинг монеты ABIC.

По словам Дурова, который сам разрабатывает криптовалюту Gram на основе блокчейн-платформы TON, проект технически готов и уже в конце июня выходит на публичные торги с листингом на децентрализованной бирже DEX PancakeSwap.

Сейчас проходит финальный раунд Private Sale (т. е. продажа по частным соглашениям). Токены ABIC по цене 0,09 доллара можно приобрести на официальном сайте через Metamask или Trust Wallet.