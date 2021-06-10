Элизабет Херли - 55: самые горячие снимки голливудской актрисы

10 июня британской актрисе, фотомодели, продюсеру Элизабет Херли исполнилось 55 лет. Эта женщина покорила мир не только своей невероятной красотой и харизмой, но и талантом, сообщает УНИАН.

Ее дебют в кино состоялся в 1987 году в фильме Брюса Бересфорда "Ария". А вот голливудским дебютом Херли стал фильм "Пассажир 57" (1992) с Уэсли Снайпсом в главной роли. Одной из самых удачных и известных её работ остаётся роль привлекательного дьявола в фильме "Ослеплённый желаниями" (2000).

В 1994 году Элизабет вместе с Хью Грантом, с которым она состояла в отношениях с 1987 по 2000 года, основала кинокомпанию Simian Films. Их первым совместным проектом стал медицинский триллер "Крайние меры" (1996) со звёздным актёрским составом: c Хью Грантом, Джином Хэкменом и Сарой Джессикой Паркер. Над этим фильмом Хёрли работала в качестве продюсера. С тех пор она представила миру еще несколько успешных работ как продюсер.

instagram.com/elizabethhurley1

instagram.com/elizabethhurley1