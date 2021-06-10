Операции с землей будут контролировать по-новому

Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра разрабатывает систему мониторинга земельных отношений, необходимую для своевременного запуска рынка земли, сообщает УНИАН.

В системе будут отображаться данные Государственного земельного кадастра и реестра прав на недвижимое имущество, транзакции с земельными участками, налоги на землю, судебные споры и данные о приватизации.

Также система будет показывать диапазон колебания цен на землю (от минимальной до максимальной), местоположение земельных участков, информацию о владельцах, общая площадь земельных наделов которых превышает 100 га, и тому подобное.

"Эта информация является необходимым фундаментом для разработки обоснованной государственной политики в сфере земельных отношений. В то же время общая доступность таких данных является основой прозрачности земельной сферы", – подчеркнул и.о. главы Госгеокадастра Сергей Завадский.

В ведомстве отметили, что мониторинг позволит анализировать, выявлять тенденции и проблемы в сфере земельных отношений на уровне как районов и областей, так и страны в целом.